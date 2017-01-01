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Paletli Yüzme yarışlarında ikinci gün müsabakaları tamamlandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:39
Paletli Yüzme yarışlarında ikinci gün müsabakaları tamamlandı
Paletli Yüzme yarışlarında ikinci gün müsabakaları tamamlandı

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme bireysel açık yaş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda 21 takımdan 103 sporcunun katılımıyla devam eden müsabakalarda 400 metre ve 1500 metre su üstü müsabakaları ile tüple su altı 100 metre müsabakaları yapıldı.
Gün içerisinde düzenlenen müsabakalarda derece elde eden sporculara madalyaları Osmaniye Vali Yardımcısı Muammer Balcı tarafından verildi.
20 hakem gözetiminde devam eden müsabakalar 14 Mayıs tarihine kadar Olimpik Yüzme Havuzunda devam edecek.
(KSM-Y)

12.05.2017 17:48:15 TSI
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