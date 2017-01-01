Çelikhan Pınarbaşı beldesine cemevi yapıldı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı belde belediyesi tarafından yapılan cemevi hizmet vermeye başladı.
Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde belediye ve halkın da desteği ile yapılan cem evi hizmete girdi. Yaklaşık 4 yıl önce Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Pınarbaşı cem evi hizmete girdi.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Çalğan, cemevinin yapılması için yaklaşık 4 yıl önce yapımına başladıklarını ve cem yapılmaya başlandığını söyledi.
Cemevin de konferans salonu, morg ve gasilhane yapıldığını belirten Başkan Çalğan, cemevinde sosyal ve kültürel etkinliklerde yapılabileceğini kaydetti.
(AHM)
12.05.2017 17:50:31 TSI
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