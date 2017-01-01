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Çelikhan Pınarbaşı beldesine cemevi yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı belde belediyesi tarafından yapılan cemevi hizmet vermeye başladı.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde belediye ve halkın da desteği ile yapılan cem evi hizmete girdi. Yaklaşık 4 yıl önce Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Pınarbaşı cem evi hizmete girdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Çalğan, cemevinin yapılması için yaklaşık 4 yıl önce yapımına başladıklarını ve cem yapılmaya başlandığını söyledi.

Cemevin de konferans salonu, morg ve gasilhane yapıldığını belirten Başkan Çalğan, cemevinde sosyal ve kültürel etkinliklerde yapılabileceğini kaydetti.

(AHM)



12.05.2017 17:50:31 TSI

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