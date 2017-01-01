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Bakan Eroğlu'dan Manavgat'a su müjdesi

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:42
Bakan Eroğlu'dan Manavgat'a su müjdesi
Bakan Eroğlu'dan Manavgat'a su müjdesi
- Manavgat'ta 71 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor
- Orman Ve Su İşleri Bakanı Versel Eroğlu:
- "Sulama faydasının yanında Naras Çayını da kontrol altına alınacağından Manavgat Çayına olan etkisi azalacak"
- "Baraj sayesinde Oymapınar Barajı'nda üretilen elektrik enerjisi yılda yaklaşık 21 milyon kilowatt saat artacak"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan acıklamada yapımı tamamlanan Naras Barajı ve Sulaması 2017 sulama mevsimine hazır olduğu bildirildi. Barajdan alınacak su ile Manavgat Ovasında toplam 71 bin 420 dekar zirai alan suyla buluşturulacak. Naras Barajı'nın çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Orman Ve Su İşleri Bakanı Versel Eroğlu, "Sulama faydasının yanında Naras Çayını da kontrol altına alınacağından Manavgat Çayına olan etkisi azalacak. Baraj sayesinde Oymapınar Barajı'nda üretilen elektrik enerjisi yılda yaklaşık 21 milyon kilowatt saat artacak" dedi.
Manavgat Naras Barajı Sulaması ile Manavgat ovasında pompajla sulanan 55 bin 550 dekarlık alanın yanında 15 bin 870 dekar ek saha daha borulu sisteme dönüştürülerek cazibeli sulamaya açıldı. Böylece ovada toplam 71 bin 420 dekar tarım arazisi cazibeli kapalı sistemle sulamaya açıldı.

Ülke ekonomisine yıllık 110 milyon TL katkı verilecek
2017 sulama mevsimine hazır hale getirilen proje ile enerji maliyeti ve su sarfiyatları azaltıldı. Böylece ülkemizin önemli ihraç ürünlerinin yetiştirildiği bölgede modern sulama sistemleri ile ürünlerin daha az maliyetle sulanması sağlandı. Bu proje ile bölge halkının dekar başına 1.550 TL gelir artışı elde etmesi ve ülke ekonomisine yıllık 110 milyon TL katkı verilmesi hedefleniyor. Ayrıca proje ile 8 bin 570 kişiye de istihdam alanı sağlanması öngörülüyor.

Taşkınlar önleniyor
Yaklaşık 50 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen Naras Barajı Manavgat Ovasına su sağlamasının yanında yağışlı sezonda Manavgat ilçe merkezinin yanı sıra tarım arazileri ile turistik tesislerin de zarar görmesini önleyerek, Naras Çayı'nı da kontrol altına alıyor.
Naras Barajı'nın önlediği taşkınlara örnek verilecek olursa 24, 25 ve 26 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya'da ve ilçelerinde yoğun yağan yağışlar sonucu maddi kayıplara yol açan su taşkınları yaşanmıştı. Manavgat'ta ki yoğun yağan yağışlar sonucu oluşan sel felaketinin önüne Naras Barajı geçmişti. Bu yağışlarda Naras Barajı'nda su seviyesi 13 metre yükselmişti.

"Naras Barajı sayesinde Oymapınar'dan üretilen enerji artacak"
Naras Barajı'nın çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Naras Barajı'nın sulama faydasının yanında Naras Çayını da kontrol altına alınacağından Manavgat Çayına olan etkisi azalacak. Böylece kış aylarında olası taşkınlar sebebiyle alçak kotlarda işletilen Oymapınar Barajı daha üst kotlarda çalıştırılacak ve bu sayede Oymapınar Barajı'nda üretilen elektrik enerjisi yılda yaklaşık 21 milyon kilowatt saat artacak" değerlendirmesinde bulundu.
(SM-

12.05.2017 17:51:47 TSI
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