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Öğrenciler için "Meslek Tanıtım Günü" düzenlendi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de öğrenciler düzenlenen programla meslekler konusunda bilgilendirildi.

Çalışma ve İş Kurumu Bingöl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğinde Bingöl Anadolu Lisesinde 'Meslek Tanıtım Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde doktor, mühendis, serbest muhasebeci, mali müşavir, hukuk, işletme alanında mesleğini icra eden uzmanlar tarafından meslek seçme aşamasında öğrencilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halis Erdoğan, meslek seçme aşamasında öğrencilere, seçimin önemli bir süreç olduğunu, verecekleri kararın bütün hayatlarını etkileyeceğini belirtti.

Yapılan araştırmalara göre mesleğin, kişilerin 40 yılını aldığını ifade eden İş-Kur Şube Müdürü Ercan Gön, sunumunda meslek seçmenin önemine vurgu yaptı.

Doğru ve yanlış meslek seçiminin sonuçlarını, meslek seçiminde kişilik, fiziksel, aile, sosyal çevre, gelecekten beklentiler hakkında bilgi aktaran Gön, meslek seçiminde bu faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini de kaydetti.

Yapılan sunumun ardından Avukat Nihat Buğrahan, Doktor Harun Ağırbaş ve Elektrik Mühendisi İlyas Karaman ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Seher Uslu, meslek seçimlerinde hangi faktörlerin önemli olduğu, mesleğin icrasında karşılaşılan zorluklar, mesleği edinmek için geçirilmesi gereken eğitim ve öğretim süreçleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Program, öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

(YA-HİV-Y)



12.05.2017 17:56:59 TSI

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