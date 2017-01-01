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Reşadiye'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Futsal Turnuvası düzenlendi

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:55
Reşadiye'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Futsal Turnuvası düzenlendi
Reşadiye'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Futsal Turnuvası düzenlendi

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
SİVAS (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma Futsal Turnuvası düzenlendi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği futsal turnuvasına toplam 18 takım katılırken dostluk çerçevesinde geçen turnuva maçlarına katılan takımlar, 30 yaş üstü personelden oluşturuldu. Turnuva İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan, MEM1 ve MEM2 takımları arasında oynanan final maçı ile tamamlandı. Kaymakam Faruk Erdem ve Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve protokol üyelerinin izlediği final maçının da normal süresi 4-4 berabere biterken, uzatmalarda 5-4'lük sonuçla MEM1 takımı turnuva şampiyonu oldu. Dereceye giren takımların kupaları Gençlik Haftası programında verileceği bildirildi.
Turnuvada kurumlar arası sosyal ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, personelin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması ve spor bilincinin tüm yaş guruplarına aktarılabilmesi amaçladığını ifade eden Kaymakam Erdem, "15 Temmuz Şehitleri Anma Futsal Turnuvası sporun birleştirici gücünden yararlanarak kurumlarımız arasındaki birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağladı. Turnuva umduğumuz gibi sporun ruhuna uygun bir şekilde dostluk ve centilmenlikle geçti. Turnuvaya katılan bütün takımlara ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu turnuvanın organizasyonunu sağlayan Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğüne, Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
(HA-UY-Y-)

12.05.2017 18:03:58 TSI
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