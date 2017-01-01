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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:57
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

(Fotoğraflı)

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza,Elazığ-Diyarbakır karayolu Asri Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AL 388 plakalı otomobil ile R.B yönetimindeki 27 KG 577 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette seyir halindeyken kavşakta çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.
(HİV-Y)

12.05.2017 18:07:16 TSI
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