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Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

- "Anne sevgisi sevgilerin en büyüğüdür"

- Anneler Gününe özel 10 bin adet çiçek dağıtıldı



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Anneler Gününü kutlayarak, "Anne sevgisi sevgilerin en büyüğüdür, annelerimizin kıymetini bilelim" dedi.

Toplumun temelinin anne olduğunu ifade eden Polat, "Sevgi, fedakarlık gibi yüce duyguları en üst düzeyde yaşayan yegane varlıklarımız annelerimizdir. Bize merhamet ve iyilik duygularını kazandıran annelerimize minnettarız. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Annelerin önemini belirtmek için Peygamber Efendimiz (S.A.V.), 'Cennet annelerin ayağının altındadır' demiştir. Bizim inancımızda annelerimizin çok özel bir yeri vardır. Bizim için her gün anneler günüdür. Toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de anneler oluşturur. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeli ve saygıda kusur etmemeliyiz. Yaradılışındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla annelik vazifesini yerine getiren tüm annelerimizin ve yüreğinde evlat acısı taşıyan tüm şehit annelerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.

Anneler Gününe özel program

Öte yandan Anneler Günü nedeniyle Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Şehit Ahmet Kurak Anaokulunda özel bir kutlama programı tertip edildi.

Anaokulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ile Meltem Kavuk, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, anaokulu idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Kutlama programının düzenlenmesinde büyük destek veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Şehit Ahmet Kurak Anaokulu Müdürü Ömer Alaca, annelerin yeryüzünün en kutsal ve en zor görevini ifa ettiklerini söyledi.

Tüm annelerin Anneler Gününü kutlayan Okul Müdürü Alaca, "Bir insanın hayatında en tesirli öğretmen annedir. Bir anne evladını tehlikelerden korumak için hiçbir karşılık beklemeden canını feda etmesi, annelik fıtratı gereğidir. Anne şefkatin, anne merhametin, anne fedakarlığın, anne masumiyetin, anne koşulsuz sevginin müşahhas halidir. Anneyi tarif etmek için kelimeler kifayetsiz, duygular tarifsiz, akıl acizdir" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ise yaptığı konuşmada, annelerin hayattaki ilk temel öğretmen olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Şehit Ahmet Kurak Anaokulu öğrencileri tarafından Anneler Gününe özel olarak çeşitli gösteriler sahnelendi. Minik öğrenciler tarafından okunan şiirler ve şarkıların yanı sıra Mevlana Gösterisi ve Yaramaz Kedi oyunları davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ile Meltem Kavuk, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat, Anneler Gününe özel olarak hazırlanan çiçek ve hediye paketlerini annelere dağıttı.

Anaokullarında 10 bin adet saksı içinde çiçek dağıtıldı

Yeşilyurt Belediyesi Anneler Günü nedeniyle ayrıca, Yeşilyurt ilçesindeki bütün Anaokulları ile Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin annelerine özel olarak hazırlanmış saksı içinde çiçek hediye etti. Okulları tek tek ziyaret eden Yeşilyurt Belediye personelleri toplam 10 bin adet çiçek dağıtımı yaptı.

(BT-SD-Y)



12.05.2017 18:07:31 TSI

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