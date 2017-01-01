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Bursa Bulanıklılar Derneği heyeti, öğrencilerle buluştu

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:03
Bursa Bulanıklılar Derneği heyeti, öğrencilerle buluştu
Bursa Bulanıklılar Derneği heyeti, öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Bursa Bulanıklılar Derneği Başkanı Selahattin Turan ve beraberindekiler, Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye ettiler.
Bursa Bulanıklılar Derneği Başkanı Selahattin Turan ile dernek üyeleri Ömer Urgun ve Fikret Kasapçı, Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda öğrencilerle biraya geldi. İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Yalçın Tunçel ve Metin Aral'ın da hazır bulunduğu buluşmada konuşan Selahattin Turan, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan tarafından Bursa'ya geziye gönderilen öğrencileri misafir ettiklerini hatırlattı. Öğrencilerin yoğun isteği üzerine baba evi olan Bulanık ilçesine geldiğini dile getiren Turan, gezide öğrencilere söz verdiği ve kendi isimleri yazılı olan formaları tek tek dağıttı.
Öğrencilere hitap eden Dernek Başkanı Selahattin Turan, "Sevgili öğrenciler, hepinize Bursa'dan kucak dolusu sevgiler ve saygılar getirdim. Bursa'da bizimle kısada olsa geçirdiğiniz dört günlük gezi gerçekten çok güzeldi. Gençlik diyor, milletin hayatında bir ömrün baharı, cemiyette ise beklenen gençliğin istikbalidir. Gençler için güzel şeyler besleyiniz, çünkü onların kalpleri çok temizdir. İşte sizler gerçekten ülkemize ve milletimize bağımlı olan genç kardeşlerimsiniz. Gerçekten benim gibi veya benden daha çok Bulanıklı olan İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'a teşekkür ediyoruz" dedi.
"Siz Bulanıklı gençlerin eli kalem tutmalı, başka bir şey tutmamalıdır" dilen Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Siz gençler olarak kendinize bir görev seçin, ona göre hareket edin. Biz dernek olarak her zaman yanınızdayız. Yeter ki siz çalışın. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Ana babalarınızı ağlatmayınız. Babalarınızın sizinle gurur duyacağı işler yapmalısınız. Aydınlık yarınlar sizlerin olsun."
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ise, öğrencilere Bursa gezisinde gösterdiği ilgiden dolayı Turan ve beraberindekilere teşekkür etti.
(MSA-Y)

12.05.2017 18:12:43 TSI
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