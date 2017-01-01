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İl Emniyet Müdürü Gülveren, Anneler Gününü kutladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:04
İl Emniyet Müdürü Gülveren, Anneler Gününü kutladı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren Anneler Gününü kutlayarak, "Annelerin yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, hoşgörü ve mutluluğumuzun kaynağı, bizleri dünyaya getiren ve iyi bir şekilde yetişmemizi sağlayan en değerli varlığımızdır" dedi.
Emniyet Müdürü Gülveren mesajında, "Karşılıksız sevmenin en güzel örneklerini veren annelerimiz, aynı zamanda geleceğimizin teminatı, milletimizin maddi varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin de en önemli manevi kaynaklarıdır. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizin tek beklentisi ise sevgidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır. Onların gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünyanın en yüce görevini yerine getiren ve aynı zaman da hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize en derin saygılarımı sunar, kahraman evlatlarımızın bizlere birer emaneti olan şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim" denildi.
(LO-SD-Y)

12.05.2017 18:14:01 TSI
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