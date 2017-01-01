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Harran Üniversitesinde AR-GE proje pazarı kuruldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:07
Harran Üniversitesinde AR-GE proje pazarı kuruldu
Harran Üniversitesinde AR-GE proje pazarı kuruldu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi bünyesinde bilimsel çalışmalar yapan Şanlıurfa Teknokentte 55 üniversitenin katıldığı AR-GE Proje Pazarı programı başladı.
Şanlıurfa Tekonokentte bu yıl birincisini düzenlenen Harran Uluslararası AR-GE pazarında, 55 üniversite ile 198 proje yer aldı.
Programın açılış programında konuşan Teknokent Müdürü Hasan Aydoğdu, programın açılışına katılan herkese teşekkür ederken, temel hedeflerinin bunu geleneksel haline getirmek olduğunu söyledi.
Teknokenti aktif şekilde yürüten ekibe teşekkür ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Bizim hedefimiz Harran'a teknolojiyi getirmektir. Şanlıurfa'da sanayimizi canlandırmaktır. Şuanda devletimiz büyük bir gayretle destek alın, ARGE yapın diyor. Gençlerimiz potansiyel sahibidir, bizde aracı olmaya çalışıyoruz. Biz bu cevherleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Proje pazarında ise hedefimiz, devletimizin verdiği imkanları sanayicilerimizin hizmetine sunmak ve ticaret alanına yöneltmektir. Şanlıurfa da AR-GE yapılır mı deniliyor. Bende diyorum ki yapılır. Bu kadar genç bir nüfus varken bunu yapmalıyız, yapmak zorundayız" diye konuştu.
Şanlıurfa'yı Türkiye'nin en önemli şehri yapabiliriz
Programın açılışına katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın tarihiyle, toprağıyla, havasıyla, insanıyla çok farklı bir şehir olduğunu söyledi. Problemler yerelde çözülür, eğer yerelde çözülmüyorsa merkez çözemez diyen Fakıbaba, "Şanlıurfa'da en büyük problem işsizliktir, işsizliği çözmenin adresi ise burasıdır. Eğer bir sanayici teknokentle birlikte yürümüyorsa, üniversite ile beraber projelerini yapmıyorsa, verimliliği düşüktür. Bilim adamlarıyla, hocalarımızla ve iş adamlarımızla biz ele ele verip potansiyel güç olan genç arkadaşlarla beraber Şanlıurfa'yı, sadece bu bölgenin değil Türkiye'nin en önemli şehri yapabiliriz" şeklinde konuştu.
"Hiçbir şey yerinde durmuyor"
Harran Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinliğin, Şanlıurfa'ya ve ülkeye faydalar getirmesini temenni eden Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Ülkemizin nitelikli eleman yetişmesine ihtiyacı var. Okullardan mezun ettiğimiz çocukları, ülkeye faydalı birer eleman haline getirmemiz lazım. Bazı eksikliklerimiz konusunda teknokent, sanayicilerimiz, yerel yönetimlerimizle, bizlerde elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hiçbir şey yerinde durmuyor, hep gelişmeler oluyor, farklı bir şey ortaya koymak lazım. Yeni projeler, yeni tasarımlar çok önemlidir, yeter ki düşüncemizde proje geliştirmek olsun, devletimiz girişimcilerimizi desteklemektedir" dedi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren açılış programının ardından, Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Kırıkçı, Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, ŞUTSO Başkanı İsmail Demirkol, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, sivil toplum kuruluş yetkilileri ve protokol üyeleri, salonda bulunan AR-GE çalışmalarının bulunduğu stantları gezdi.
(Şİ-SD-Y)

12.05.2017 18:16:28 TSI
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