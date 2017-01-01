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Anneler Günü'ne özel kampanya



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekira Alışveriş Merkezi, Anneler Günü dolayısıyla 10-14 mayıs tarihleri arasında annelere özel hediye kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında, Tekira AVM'de bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, alışveriş fişlerini danışmaya onaylatarak, AVM tarafından oluşturulan çiçek mekanizmasındaki içlerinde hediye kuponları olan çiçeklerden çekerek çıkan hediyenin sahibi oluyor.



Büyük ödül altın kolye

Anneler günü kampanyası kapsamında hafta içi 150, hafta sonu ise 200 çekiliş hakkı bulunurken hediyelerin içerisinde büyük ödül olarak her gün bir tane altın kolye de bulunuyor.

Etkinlikte ayrıca, Anneler Günü için kurulacak olan dev çerçevede ziyaretçiler, çerçeve içerisindeki özel alana anneleri için mesajlarını yazarak hatıra fotoğrafı çektirebilecek.

(YG-MEF-Y)



12.05.2017 18:18:54 TSI

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