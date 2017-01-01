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Başkan Bakıcı Tuhafiyeciler Derneği yöneticileriyle ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Tuhafiyeciler Derneği Başkanı Bülent Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası'nda konukları ile görüşen Başkan Bakıcı, yapımına başlanan kapalı pazar projesi hakkında bilgi verdi. Toplantıda çalışmaların hızla devam ettiği ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kapalı pazarın tuhafiyeciler bölümü ile ilgili yerleşim planı da görüşüldü. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan toplantının sonunda Başkan Bakıcı "Bizler Bozüyük Belediyesi olarak hiçbir esnafımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Bugün de yönetim olarak sizlerle bir araya geldik ve fikir alış verişinde bulunduk. Memleketimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

(FSİ-MET-Y)



12.05.2017 18:19:11 TSI

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