YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Helvalar 558'inci Çağlak Festivali için

Helvalar 558'inci Çağlak Festivali için

- Akhisarlılar bu yıl 558'incisi kutlanacak olan Çağlak Festivaline geleneklere uygun hazırlanan ve 'Okuntu' adı verilen helvalarla festivale davet edildi



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan 558. Çağlak Festivali kapsamında Akhisarlılar geleneklere uygun hazırlanan ve 'Okuntu' adı verilen helvalar eşliğinde dağıtılan davetiyelerle festivale davet edildi.

Akhisar Belediyesi Halk Oyunları ekibinde bulunan öğrenciler özel olarak tasarlanan ve 'Okuntu' adı verilen helvayı davetiyeler eşliğinde Akhisarlılara dağıtarak 558. Çağlak Festivaline davet etti. Geleneklere göre yapılan davetiyeyi beğenen Akhisarlılar Belediye Başkanı Salih Hızlı'ya teşekkür etti.

İki gün sürecek olan 25. Açık Satranç Turnuvası ve Trap atışları ile başlayacak festivalin resmi açılış töreni 15 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30'da Şeyh İsa Camisinde, ardından saat 19.00'da Gölet'te bulunan Sanat Atölyeleri ve sergi açılışları ile gerçekleştirilecek. Aynı günün akşamı saat 20.00'de Kovalık Sahasında 6. Masterlar Futbol turnuvası da başlayacak. Festivalin ilk konserinde ise Akhisar Belediyesi Dev Öğrenci Amfi Tiyatro'da Rumeli Gecesinde Ekrem ve Erşan ikilisi ile Havva Karakaş sahne alarak Akhisarlılarla buluşacak.

(BG-SC)



12.05.2017 18:19:21 TSI

NNNN

