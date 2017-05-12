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12 Mayıs 2017 Cuma, 18:11
İnönü Üniversitesi'nde 350 hemşire adayı mezun oldu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesinde okuyan 350 hemşire adayı, düzenlenen törenle mezun oldu.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi 350 hemşire adayı yemin ederek, kep attı. Sağlık camiasına merhaba diyen öğrenciler mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadılar. Törende konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, sağlık çalışanlarının Dünya Hemşireler Gününü kutlayarak, çalışmalarından dolayı hemşirelere teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının önemli bir görev ifa ettiğini kaydeden Toprak, "Gece gündüz demeden, özveriyle ve şefkatle sıkıntıları da göğüsleyerek adeta 24 saat bitmeden, tükenmeden hizmeti devam ettiriyorsunuz. Bir psikolog gibi tedavide de bulunuyorsunuz. Her türlü asabiyet, kızgınlık karşısında yine de o görevin gerektirdiği güzel davranışı, hoşgörüyü, içtenliği ve alın terini ortaya koyuyorsunuz. Ben bundan dolayı hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise, yaklaşık 25 yıl doktorluk yaptığını ve hemşirelerle birlikte çalıştığını ifade ederek, hemşireliğin sabırlı insanların seçeceği bir meslek olduğunu kaydetti. Dünya Hemşireler Gününü de kutlayan Kızılay, yeni hemşirelere görevlerinde başarılar diledi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ise, mezun olan hemşirelere başarı dileyerek, Dünya Hemşireler Gününü kutladı. Konuşmaların ardından Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri kısa bir konser verdi. Daha sonra 350 öğrenci yemin ederek mezun oldular.
Törene, Malatya Valisi Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
(BT-SD-Y)

12.05.2017 18:19:37 TSI
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