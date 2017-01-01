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Giresun Müftüsü Oral, 15 Temmuz Zafer Camii'ni ziyaret etti

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:11
Giresun Müftüsü Oral, 15 Temmuz Zafer Camii'ni ziyaret etti
Giresun Müftüsü Oral, 15 Temmuz Zafer Camii'ni ziyaret etti

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Giresun İl Müftülüğü'nden, Diyarbakır'da yapımı devam eden 15 Temmuz Zafer Camii'ne ziyaret düzenlendi.
Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da yapımı devam Molla Gürani Külliyesi 15 Temmuz Zafer Camii'ni ziyaret etti. Molla Gürani Camii Yaptırma Derneği üyeleri ve köy halkı tarafından sevinçle karşılanan misafirlere, cami ve külliye hakkında bilgi verildi. Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu ise, Giresun İl Müftülüsü Muhittin Oral'a, nazik ziyaretlerinden ötürü bir 'Teşekkür Beratı' takdim etti. Arslanoğlu konu ile ilgili şunları söyledi:
"Giresun Müftümüz Sayın Muhittin Oral ve beraberindeki heyet, bizleri unutmamışlar ve ta buraya kadar bizleri ziyaret etmek için gelmişler. Bu ziyaret bizim için çok değerli. Giresun ve Diyarbakır arasında oluşturulacak kardeşlik köprüsünün bir basamağı mesabesinde olan bu ziyaretlerinden ötürü, kıymetli müftümüze gönülden teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun".
(İHA-AKK-Y)

12.05.2017 18:20:08 TSI
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