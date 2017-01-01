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Hayvan dostu minikler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



İdris Altun

BURSA (İHA) - Bursa genelinde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 'sokak hayvanlarından mesaj var' adlı kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kent Konseyi ve Can Dostları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'sokak hayvanlarından mesaj var' adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Merinos Kongrre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarışmada birincilik ödülünü alan Bursa Özel Final Ortaokulu'ndan Başak Küçükberber dizüstü bilgisayar ile ödüllendirildi. Vahide Aktuğ Ortaokulu'ndan Selin Rodoplu ikincilik ödülü olan tablet ile ödüllendirilirken, üçüncü olan Bisaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayyüce Dilşat Çalışkan fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Önce canlıya sevgi göstermek lazım. Allah'ın yarattığına sevgi ve saygı göstermek ve ona sahip çıkmak lazım. Bu hayvanların hepsinin hayatımızda önemi ve rolü var. Onlardan herhangi biri eksildiği zaman doğanın dengesi bozuluyor" dedi.

Bursa ve çevresindeki hayvan barınakları hakkında bilgi veren Altepe, dünyanın bütün bölgelerinden hayvan barınaklarına ziyaretçilek geldiğini dile getirdi.

Can Dostlar Derneği Başkanı Ümran Babacan ise, kompozisyon yarışmasıyla hayvanlara karşı olan sevgiyi arttırmak istediklerini ifade etti. Kompozisyonları okurken çok duygulandığını dile getiren Babacan, "Kompozisyonları okurken kendimi tutamayıp ağladım. Çocuklar çok ince bir şekilde duygularını ifade etmişler. Çocuklarımız gelecek vaat ediyor" dedi.

(İA-MŞ)



12.05.2017 18:22:00 TSI

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