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Sabır etkinliklerinde yaklaşık 5 bin kişi buluştu

- Şanlıurfa'da 15. Uluslararası Eyüp Nebi Sabır etkinlikleri düzenlendi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Eyüp Nebi Sabır Etkinliklerinde 5 bin kişi bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikler, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinliklerde yapılan protokol konuşmalarının ardından 15 temmuz gecesi şehit olan Şanlıurfalıların ailelerine, İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan Şanlıurfalı polislerin aileleri ile Viranşehir ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin ailesine plaket verildi.

Etkinlikler Eyüp Nebi Türbesine gelen yaklaşık 5 bin kişiye sabır pilavı ikramıyla sona erdi. Etkinliklerde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, peygamberler şehri unvanını taşıyan Şanlıurfa'da peygamberlerin mukaddes hatıralarına duyulan hürmetin neticesi olarak bir araya geldiklerini belirtti. Vali Tuna, "Sabrın Sultanı Hz. Eyüp, bu topraklara insanlığın en büyük erdemlerinden biri olan sabrı ekmiştir. Nitekim Cenabı Hak, birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmemizi emretmektedir. Ancak sabrın kalbi, Hz. Eyüb'e dair hatıraların hala çok canlı olduğu bu topraklardadır. Burada Hz. Eyüp'e dair hatıraların canlı olmasının sadece bir açıklaması vardır. Demek ki buralarda Hz. Eyüp sabrı hala yaşamaktadır. Demek ki burada sabrın sayısız örnekleri mevcuttur. Peygamberlerin ayak izleriyle şereflendirdiği bu topraklarda insanlar dili, inancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, İbrahim'in milleti olarak tek yürek olmuş, peygamber ahlakını her vesileyle hayata geçirmiştir. Şanlıurfa, tarih boyunca ne zaman bir sıkıntıya uğrasa, ne zaman çileli, meşakkatli bir durumla karşı karşıya kalsa Hz. Eyüp misali çilesini sabrıyla, yüksek imanıyla, azim ve kararlılığıyla şanlı zaferlere taşımıştır. Sergilediği destansı mücadelenin bir nişanesi olan Şanlı unvanının bu şehre nasip olması asla boşuna değildir. Ülkesi, milleti ve namusu bildiği milli iradesi için Kurtuluş Savaşında İngilizlere, Fransızlara verdiği cevabın aynısını 15 Temmuz'da ve akabinde milli iradesini tecelli ettirerek hainlere vermiştir" dedi.

Şanlıurfalıların birlik ve beraberliğinden de konuşmasında bahseden Vali Tuna, "15 Temmuz'da darbecilere teslim olmayan bu güzel ülke, bu mübarek toprakların yanı başında, sınırlarımızın dibinde teröristlere göz açtırmayacaktır. Bu hususta Şanlıurfa sabrı ve kararlılığı ile terörle olan imtihanından yüz akıyla çıkacak, bu şeytanlara Hz. Eyüp misali, asla fırsat vermeyecektir. Ben bu gücü, bu imanı, bu azmi Şanlıurfa'da görüyor ve bir kardeşiniz olarak sizlerle iftihar ediyorum. Terör illeti karşısında sabır ve sebat ile birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz. Şifamız birlikte, beraberlikte, kardeşliktedir. Çocuklarımızın yaşayacağı huzurlu ve aydınlık yarınlar için sabrımız, dayanışmamız, dostluğumuz yüreğimize su serpmektedir. İbrahim'in milleti ve sabrın timsali olan Şanlıurfa, birlik konusunda da bütün dünyaya örnek olmuş ve kendisine göç eden kardeşlerine sırtını dönmemiştir. Aksine bir ensar da biz olalım diyerek ekmeğini bölüşmüştür. Bu bakımdan Şanlıurfa sadece peygamber hatıralarının değil, onların ahlakının da yaşatıldığı bir ildir" sözleriyle konuşmasına son verdi.

Etkinliklere Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve eşi Pervin Tuna ile birlikte Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Kaymakam Ömer Çimşit, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İnan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Müftüsü İhsan Açık, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Şİ-SD-



12.05.2017 18:23:03 TSI

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