ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sabır etkinliklerinde yaklaşık 5 bin kişi buluştu

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:14
Sabır etkinliklerinde yaklaşık 5 bin kişi buluştu
Sabır etkinliklerinde yaklaşık 5 bin kişi buluştu
- Şanlıurfa'da 15. Uluslararası Eyüp Nebi Sabır etkinlikleri düzenlendi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Eyüp Nebi Sabır Etkinliklerinde 5 bin kişi bir araya geldi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikler, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinliklerde yapılan protokol konuşmalarının ardından 15 temmuz gecesi şehit olan Şanlıurfalıların ailelerine, İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan Şanlıurfalı polislerin aileleri ile Viranşehir ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin ailesine plaket verildi.
Etkinlikler Eyüp Nebi Türbesine gelen yaklaşık 5 bin kişiye sabır pilavı ikramıyla sona erdi. Etkinliklerde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, peygamberler şehri unvanını taşıyan Şanlıurfa'da peygamberlerin mukaddes hatıralarına duyulan hürmetin neticesi olarak bir araya geldiklerini belirtti. Vali Tuna, "Sabrın Sultanı Hz. Eyüp, bu topraklara insanlığın en büyük erdemlerinden biri olan sabrı ekmiştir. Nitekim Cenabı Hak, birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmemizi emretmektedir. Ancak sabrın kalbi, Hz. Eyüb'e dair hatıraların hala çok canlı olduğu bu topraklardadır. Burada Hz. Eyüp'e dair hatıraların canlı olmasının sadece bir açıklaması vardır. Demek ki buralarda Hz. Eyüp sabrı hala yaşamaktadır. Demek ki burada sabrın sayısız örnekleri mevcuttur. Peygamberlerin ayak izleriyle şereflendirdiği bu topraklarda insanlar dili, inancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, İbrahim'in milleti olarak tek yürek olmuş, peygamber ahlakını her vesileyle hayata geçirmiştir. Şanlıurfa, tarih boyunca ne zaman bir sıkıntıya uğrasa, ne zaman çileli, meşakkatli bir durumla karşı karşıya kalsa Hz. Eyüp misali çilesini sabrıyla, yüksek imanıyla, azim ve kararlılığıyla şanlı zaferlere taşımıştır. Sergilediği destansı mücadelenin bir nişanesi olan Şanlı unvanının bu şehre nasip olması asla boşuna değildir. Ülkesi, milleti ve namusu bildiği milli iradesi için Kurtuluş Savaşında İngilizlere, Fransızlara verdiği cevabın aynısını 15 Temmuz'da ve akabinde milli iradesini tecelli ettirerek hainlere vermiştir" dedi.
Şanlıurfalıların birlik ve beraberliğinden de konuşmasında bahseden Vali Tuna, "15 Temmuz'da darbecilere teslim olmayan bu güzel ülke, bu mübarek toprakların yanı başında, sınırlarımızın dibinde teröristlere göz açtırmayacaktır. Bu hususta Şanlıurfa sabrı ve kararlılığı ile terörle olan imtihanından yüz akıyla çıkacak, bu şeytanlara Hz. Eyüp misali, asla fırsat vermeyecektir. Ben bu gücü, bu imanı, bu azmi Şanlıurfa'da görüyor ve bir kardeşiniz olarak sizlerle iftihar ediyorum. Terör illeti karşısında sabır ve sebat ile birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz. Şifamız birlikte, beraberlikte, kardeşliktedir. Çocuklarımızın yaşayacağı huzurlu ve aydınlık yarınlar için sabrımız, dayanışmamız, dostluğumuz yüreğimize su serpmektedir. İbrahim'in milleti ve sabrın timsali olan Şanlıurfa, birlik konusunda da bütün dünyaya örnek olmuş ve kendisine göç eden kardeşlerine sırtını dönmemiştir. Aksine bir ensar da biz olalım diyerek ekmeğini bölüşmüştür. Bu bakımdan Şanlıurfa sadece peygamber hatıralarının değil, onların ahlakının da yaşatıldığı bir ildir" sözleriyle konuşmasına son verdi.
Etkinliklere Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve eşi Pervin Tuna ile birlikte Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Kaymakam Ömer Çimşit, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İnan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Müftüsü İhsan Açık, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(Şİ-SD-

12.05.2017 18:23:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Haliliye Belediyesinden &quot;Bayrak&quot; açıklaması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN "BAYRAK" AÇIKLAMASI
Engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi
YEREL

ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ
Harran Üniversitesinde AR-GE proje pazarı kuruldu
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE AR-GE PROJE PAZARI KURULDU
Şanlıurfa'daki sosyal medyadan terör propagandası
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI
Bozova kent parkının temeli atıldı
YEREL

BOZOVA KENT PARKININ TEMELİ ATILDI
Siverek'te Okul Bazlı Bütçeleme semineri
YEREL

SİVEREK'TE OKUL BAZLI BÜTÇELEME SEMİNERİ
Şanlıurfa'da saman yığını alev aldı
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAMAN YIĞINI ALEV ALDI
Şanlıurfa'da su kesintileri yaşanacak
YEREL

ŞANLIURFA'DA SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK
Eyyüp Nebi Dünya Sabır Etkinlikleri
YEREL

EYYÜP NEBİ DÜNYA SABIR ETKİNLİKLERİ

Haliliye Belediye Başkanı Demirkol ilçedeki 10 bininci nikahı kıydı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI DEMİRKOL İLÇEDEKİ 10 BİNİNCİ NİKAHI KIYDI
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan Ekinci öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN EKİNCİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Hastaneden korkan çocuklara sanatsal terapi
YEREL

HASTANEDEN KORKAN ÇOCUKLARA SANATSAL TERAPİ
Şanlıurfalı çocuk ve gençler için oyun dünyası
YEREL

ŞANLIURFALI ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN OYUN DÜNYASI
Şanlıurfa Asri Aile Mezarlığında yeni düzenleme
YEREL

ŞANLIURFA ASRİ AİLE MEZARLIĞINDA YENİ DÜZENLEME
Akçakale vizyon projelerle geleceğe yürüyor
YEREL

AKÇAKALE VİZYON PROJELERLE GELECEĞE YÜRÜYOR
Şanlıurfa'da elektrik kesintisi
YEREL

ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Altuntaş, Muay Thai dünya üçüncüsü oldu
YEREL

ALTUNTAŞ, MUAY THAİ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
AK Parti Harran İlçe Yürütme Kurulu toplandı
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE YÜRÜTME KURULU TOPLANDI
Çivi ile telin aşkı Piazza'da sergileniyor
YEREL

ÇİVİ İLE TELİN AŞKI PİAZZA'DA SERGİLENİYOR
Demirkol, Veysel Karani mahallesinde incelemede bulundu
YEREL

DEMİRKOL, VEYSEL KARANİ MAHALLESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!