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Özel öğrenciler doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - 10-16 Mayıs arası Engelliler Haftası münasebetiyle Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulunun hazırladığı 'El ele gönül gönüle' isimli etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Özel Eğitim ve Uygulama Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından bir çok gösteri gerçekleştirildi.

Yapılan programda konuşan Adıyaman Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Bağcı, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 500 milyonu engellidir. Bu yüzden Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı zamanda çeşitli etkinliklerle anılır.

Türkiye nüfusunun yüzde 12'si yani 8,5 milyon kişinin engelli olduğu gerçeği düşünüldüğünde Engelliler Haftası'nın ne denli önemli olduğu anlaşılabilir. Ancak günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde sekiz milyondan fazla engelli insanımızın hayatın içinde yer almadığını üzülerek görürüz. Engellilerimizin çok büyük bir kısmı toplumdan soyutlanmış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, gelişmiş bir toplum olmayı hedefleyen Türkiye'nin önemli bir yarasıdır. Önemli olan, engelin nasıl ya da ne boyutta ortaya çıktığı değildir. Önemli olan, sağlıklı insanların, zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırıp, engellilerle birlikte, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirme çabasıdır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Abdurrahmman Dimez, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Güneş, Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık, AK Parti Sosyal İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Pamukçu, Beyaz Derneği Şube Başkan Vekili Ümmü Gülsüm Öncel, STK temsilcileri öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

(CK-SD-Y)



12.05.2017 18:25:15 TSI

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