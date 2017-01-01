ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel öğrenciler doyasıya eğlendi

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:15
Özel öğrenciler doyasıya eğlendi
Özel öğrenciler doyasıya eğlendi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - 10-16 Mayıs arası Engelliler Haftası münasebetiyle Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulunun hazırladığı 'El ele gönül gönüle' isimli etkinlik düzenlendi.
Adıyaman Özel Eğitim ve Uygulama Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından bir çok gösteri gerçekleştirildi.
Yapılan programda konuşan Adıyaman Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Bağcı, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 500 milyonu engellidir. Bu yüzden Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı zamanda çeşitli etkinliklerle anılır.
Türkiye nüfusunun yüzde 12'si yani 8,5 milyon kişinin engelli olduğu gerçeği düşünüldüğünde Engelliler Haftası'nın ne denli önemli olduğu anlaşılabilir. Ancak günlük hayatımızı şöyle bir gözden geçirdiğimizde sekiz milyondan fazla engelli insanımızın hayatın içinde yer almadığını üzülerek görürüz. Engellilerimizin çok büyük bir kısmı toplumdan soyutlanmış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, gelişmiş bir toplum olmayı hedefleyen Türkiye'nin önemli bir yarasıdır. Önemli olan, engelin nasıl ya da ne boyutta ortaya çıktığı değildir. Önemli olan, sağlıklı insanların, zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırıp, engellilerle birlikte, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirme çabasıdır" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Abdurrahmman Dimez, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Güneş, Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Işık, AK Parti Sosyal İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Pamukçu, Beyaz Derneği Şube Başkan Vekili Ümmü Gülsüm Öncel, STK temsilcileri öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
(CK-SD-Y)

12.05.2017 18:25:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çelikhan Pınarbaşı beldesine cemevi yapıldı
YEREL

ÇELİKHAN PINARBAŞI BELDESİNE CEMEVİ YAPILDI
&quot;Sporla Başla Sağlıklı Yaşa&quot; etkinliği
YEREL

"SPORLA BAŞLA SAĞLIKLI YAŞA" ETKİNLİĞİ
Defterdar Mutluay'dan yapılandırma açıklaması
YEREL

DEFTERDAR MUTLUAY'DAN YAPILANDIRMA AÇIKLAMASI
Sincik'te bin 50 adet arılı kovan dağıtıldı
YEREL

SİNCİK'TE BİN 50 ADET ARILI KOVAN DAĞITILDI
Giyim üretim teknolojisi bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi
YEREL

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN MEZUNİYET SERGİSİ
Sincik- Malatya yolunun ihalesi yapıldı
YEREL

SİNCİK- MALATYA YOLUNUN İHALESİ YAPILDI
Yurt öğrencileri ve engelli öğrenciler doyasıya eğlendi
YEREL

YURT ÖĞRENCİLERİ VE ENGELLİ ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ
Adıyaman KYK'dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL

ADIYAMAN KYK'DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
Engelli minikler gönüllerince eğlendi
YEREL

ENGELLİ MİNİKLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Çocuklar için uygulamalı Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİM PARKI HİZMETE AÇILDI
Milletvekili Salih Fırat'tan Dünya Hemşireler Günü mesajı
YEREL

MİLLETVEKİLİ SALİH FIRAT'TAN DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Öğrenciler İngilizce şarkı söyleyip skeç oynadı
YEREL

ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ŞARKI SÖYLEYİP SKEÇ OYNADI
Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
AK Parti gençlerle bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Koluna demir parmaklık saplanan genci AFAD ekipleri kurtardı
YEREL

KOLUNA DEMİR PARMAKLIK SAPLANAN GENCİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL

JANDARMA UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR
Motorlu testereyle yüzünü kesen kişi hastanelik oldu
YEREL

MOTORLU TESTEREYLE YÜZÜNÜ KESEN KİŞİ HASTANELİK OLDU
U14 Futbol karşılaşmalarının fikstürü çekildi
YEREL

U14 FUTBOL KARŞILAŞMALARININ FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ
Vali Erin vatandaşlarla bir araya geliyor
YEREL

VALİ ERİN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR
Özel sporcular arası bocce il birinciliği düzenlendi
YEREL

ÖZEL SPORCULAR ARASI BOCCE İL BİRİNCİLİĞİ DÜZENLENDİ
Çocuk oyunları şenliği sona erdi
YEREL

ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ SONA ERDİ
Eğitimci Yazar Halit Erdoğan İkra Kolejinde imza günü düzenledi
YEREL

EĞİTİMCİ YAZAR HALİT ERDOĞAN İKRA KOLEJİNDE İMZA GÜNÜ DÜZENLEDİ
Türk ve Suriyeli öğrenciler kardeşlik buluşmasında bir araya geldi
YEREL

TÜRK VE SURİYELİ ÖĞRENCİLER KARDEŞLİK BULUŞMASINDA BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!