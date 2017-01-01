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ASP Genel Müdürü Güven'in Hakkari ziyareti



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HAKKARİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selahattin Güven, Hakkari'deki engellileri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selahattin Güven, Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında işe alınacak personelin mülakatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmetlerini değerlendirmek üzere Hakkari'yi ziyaret etti. Yapılan ziyaret kapsamında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Sümbül Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü Başkanı ve sporcuları ile bir araya gelen Güven, haftalarını kutladı.

Dr. Selahattin Güven, ASP Hakkari İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve Dernek Başkanı Mesut Keskin ile engellilerin yaşadığı sorun ve sıkıntılarıyla ilgili istişarelerde bulundu. Daha sonra Hakkari'deki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Güven, Hakkari'nin mesafe olarak uzak olsa da gönüllerinde olduğunu ve Bakanlık olarak Hakkari'ye ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın selamını getirdiğini ifade eden Güven, Hakkari'de yürütülen hizmetleri yakından görmek ve ihtiyaç duyulan hizmet modellerinin tespit edilebilmesi amacıyla STK'larla bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirtti.

(MSA-Y)



12.05.2017 18:32:00 TSI

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