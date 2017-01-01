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Engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Birecik Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından, Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Engelleri Aşıyoruz" adlı bir proje hayata geçirildi. Bu kapsamda rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelliler tespit edilerek, 24 çocuğa tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Törene Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Birecik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammed Yaşar Dörtbudak, Yrd.Doç.Dr. Murat Başarır, öğretim görevlileri, engelli aileleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, engellilerin sadece engelliler gününde değil, her zaman hatırlaması ve yanlarında olması gerektiği vurgulandı. Konuşmaların ardından Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediye Başkanlığı ile Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından desteklenen proje kapsamında tekerlekli sandalyeler, tespit edilen 14 engelliye teslim edildi. 10 engellinin tekerlekli sandalyesi ise evlerinde teslim edileceği öğrenildi. Engelli aileleri projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program sonunda Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı'na projeye vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür plaketi verildi.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 18:32:08 TSI

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