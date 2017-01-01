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Bulanıklı öğrenciler yararına kermes



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesindeki Fatih Kız Öğrenci Yurdu yararına kermes düzenlendi.

Bulanık Fatih Kız Öğrenci Yurdu için Merkez Cami taziye evinde yapılan kermesin açılışına Kaymakam Hacı Arslan Uzan ve Yurt Müdürü Fatih Sevinç ile davetliler katıldı. Açılış öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Bulanık'ta kermesler gibi sosyal aktivitelere daha çok önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Niyet iyi olunca hem dünya hem de varlığına inandığımız ahiretimiz için yapacağımız iyi işler ve hizmetlerin karşılığı Sadaka-i Cariye anlamında hayır hanemize yazılacaktır. Bu anlamda bu hayırlı hizmetin hazırlık aşamasından, düzenleme ve açılış safhasına kadar yapılan tüm işlerinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Gerek öğrencilere yardım, gerekse yardıma muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla hayırlı niyet taşıyan, hayırlı işlere vesile olan herkese yardımcı olalım, destek verelim. Çağımızın ve dolayısıyla da ilçemizin en büyük problemi dini bilgiler hususunda altyapı olmayışıdır. Aslında bu bilgileri tam anlamıyla çocuklarımıza aktarabilseydik, şu anda ne ilçemizde ne de vatanımızın diğer yerlerinde toplumsal sorunlara maruz kalmazdık. Çocuklarımızı Kur'an kurslarına yönlendirelim. Ağaç yaşken eğilir. Gönül dünyamızı açık tutalım; gönül kapılarımızı kapatmayalım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek, kermesin açılışı yapıldı. El emeği göz nuru el işleri ve çeşitli kıyafetler ve yiyeceklerin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelirin kız öğrenci yurdu yararına kullanılacağı öğrenildi.

Fatih Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Fatih Sevinç, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'a tuğra ve isim işlemeli tabak hediye edildi.

(MSA-Y)



12.05.2017 18:34:05 TSI

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