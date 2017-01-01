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Fatsa Çevre Yolu ihalesi iptal edildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:27
Fatsa Çevre Yolu ihalesi iptal edildi

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılması planlanan çevre yolunun ihalesi iptal edildi.
Sahil yolunun mevcut trafiği kaldıramaması üzerine iki yıldır gündemde olan ve çalışması yapılan Fatsa Çevre Yolu için 29 Mart 2017 tarihinde yapılan ihaleye 10 firma davet edildi. Ancak bu firmalardan 4 tanesinin ihaleye teklif vermesi, verilen tekliflerin de belirlenen maliyetin üzerinde olması nedeniyle rekabet ilkesi oluşmadığı kanaatine varılarak ihale iptal edildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, bu türden ihale iptallerinin böylesine büyük projeler için sıkça rastlanan bir durum olduğunu belirtti. Taşcı, şöyle konuştu: "Bunlar, projenin genel seyrine veya yapımına olumsuz etki edecek ya da gecikmesine sebep olacak şeyler değildir. Önemli olan, hakka hukuka tam olarak riayet edilmesi ve sadece memleketin, milletin yararını gözeten bir işin ortaya çıkarılmasıdır. Sonuç olarak, ihale süreci olağan seyrinde devam ediyor. İptal edilen ilk ihaleden sonra bir an evvel yeni ihale süreci başlatıldı ve tüm hazırlıklar tamamlandı. Sürecin adil ve hızlı bir şekilde yönetilmesi için tüm paydaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyor ve projenin her aşamasını yakından takip ediyoruz."
Yeni ihale hazırlıklarının tamamlanarak ön yeterlik başvurularının 30 Mayıs 2017 tarihinde alınacağını vurgulayan Ergün Taşcı, "Bu aşamada projenin ihale sürecini hızlı bir şekilde neticelendireceğiz ve projeyi yapacak olan yüklenici firma belli olacak. Yapılacak olan bu ikinci ihalenin en hayırlı şekilde neticelenmesini temenni ediyor, ihaleye katılacak olan firmalara başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
(MAK-SLH-Y)

12.05.2017 18:36:38 TSI
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