YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Halime Hatun Anaokulu'ndan duygulandıran Anneler Günü programı

Halime Hatun Anaokulu'ndan duygulandıran Anneler Günü programı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Halime Hatun Anaokulu tarafından Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve aileler katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Okul Müdürü Buket Tunalı katılımcıları selamlayarak teşekkür etti. Minikler tarafından yapılan gösteriler ve dansların ardından salona davet edilen Şehit Annelerine günün anlam ve önemi anısına çeşitli hediyeler verildi. Protokol üyeleri tarafından plaketlerin takdim edilmesi sırasında salonda bulunan çok sayıda konuk gözyaşlarına hâkim olamazken Şehit anneleri "biz bir evlat kaybettik, ama görüyoruz ki her çocuk bizim evladımız olmuş" dediler.

(FSİ-MET-Y)



12.05.2017 18:39:52 TSI

NNNN

