Bozüyük Belediyesi ekipleri caddeleri yıkayarak temizliyor
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında yoğun olarak kullanılan büyük caddeler yıkanarak temizleniyor.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın "temiz çevre, temiz ve sağlıklı toplum" düşüncesiyle büyük önem verdiği ilçe temizliği konusundaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bozüyüklülerin daha temiz, nezih ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla Bozüyük Belediyesi ekiplerince çeşitli temizlik çalışmaları yapılıyor. Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik aralıklarla yürütülen çalışmalar kapsamında İsmet İnönü Caddesi, Cami Caddesi ve Saraycık Caddesi kaldırımları ile birlikte tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Özellikle gün boyu vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cami Caddesi ise trafiği aksatmamak amacıyla gece saatlerinde yıkanıyor.
(FSİ-MET-Y)
12.05.2017 18:41:26 TSI
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