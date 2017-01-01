YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çanakkale gezileri için imzalar atıldı

Çanakkale gezileri için imzalar atıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl içerisinde Bozüyük'teki liselerin 12 sınıf öğrencilerini kapsayan, gençlerin üniversite sınavı streslerini üzerilerinden atmak ve motivasyon sağlamak amacı ile düzenlenecek Çanakkale Gezilerinin protokol töreni gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Kaymakamlığında düzenlenen imza törenine Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik katıldı. 17-24 Mayıs tarihleri arasından düzenlenecek günü birlik geziler kapsamında gençler tarihimizde çok önemli olan destansı mücadelelerin verildiği Çanakkale'de ki kahramanlarımızı yerinde ziyaret edecek.

Uzman eğitmenler ve rehberler eşliğinde gerçekleşecek geziler ile ilgili olarak konuşan Başkan Bakıcı; "Çocuklarımızın içinde bulundukları yoğun sınav dönemi öncesinde rahatlamaları ve tarihimizi yerinde öğrenmeleri için düzenlenecek geziler ile onların motivasyon kazanmalarını sağlamak ve tarih bilincinin oluşmasını hedefliyoruz. Herkes için hayırlı olsun " dedi.

(FSİ-MET-Y)



12.05.2017 18:42:24 TSI

NNNN

