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DTO'da çalışan annelere yönelik konferans düzenlendi



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odasında Anneler Günü kutlamaları çerçevesinde 'Çalışan Anneleri Neler Bekliyor' konulu bir konferans düzenlendi.

Denizli Ticaret Odasında Anneler Günü kutlamaları çerçevesinde 'Çalışan Anneleri Neler Bekliyor' konulu bir konferans düzenlendi.

Psikolog Danışman Arzu Ceylan ile iş kadını Vildan Çaputçu'nun konuşmacı olarak katıldığı 'Çalışan Anneleri Neler Bekliyor?' adlı konferans, Başkan Erdoğan'ın yanısıra Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Tuncer, TOBB Denizli İl kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Semra Akça Acar ile kadın girişimciler kurulu üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan TOBB Denizli İl kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Semra Akça Acar, annelerin hayatın her alanındaki varlığına dikkat çekerek, çalışma hayatındaki annelerin kendilerine özgü prensibi ve olaylara yaklaşımı olduğunu söyledi.

Başkan Uğur Erdoğan ise en değerli girişimciliğin annelik olduğunu belirterek, "Annelik, hesapsız kitapsız, kar-zarar kaygısı taşımadan evlada fedakârca yapılan yatırımın adıdır. Kadın hem biyolojik olarak hem de fiziki olarak üretimin odağı olmuştur. Eski çağlardan bu yana tarlada kocasının yanında hayatın yükünü omuzlayan kadınlarımız, günümüzde ise şirketlerimizde, işletmelerimizde en büyük destekçilerimiz olmuştur" dedi.

Kadınların iş hayatının güçlü aktörleri olmaya devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "İlimizde sigortalı olarak çalışan 206 bin 751 kişinin, 65 bine yakını kadınlardan oluşmaktadır. Denizli'de şirket ortağı ve yetkilisi durumunda olan kadın girişimci sayısı 2 bin 445, sadece şirket ortağı kadın girişimci sayısı 1557 kişidir. Kendi işinin sahibi olan gerçek kişi kadın girişimci sayısı 563'tür. Bu rakamlar Denizli'mizin yüz akı, bizim için de gurur vesilesidir. Ancak mevcut durum Türkiye ortalamasının çok üstünde de olsa yeterli görmek mümkün değildir. Denizli Ticaret Odası olarak, kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almaları için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Biz kadınlarımıza vermiş olduğumuz değeri, Odamızda Moda ve Tasarım eğitimleri düzenleyerek, kadınlarımıza iş kurmalarını ve istihdama kazandırmanın öncülüğünü yapıyoruz. Kadınlarımızı destekleyici ve teşvik edici her türlü iş birliğine açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Psikolog Danışman Arzu Ceylan ile iş kadını Vildan Çaputçu'ya çiçek takdim edildi.

(İHA-Y)



12.05.2017 18:44:59 TSI

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