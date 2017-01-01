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Türkiye'deki itfaiye yöneticileri Konya'da buluştu



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 13. Konya Kent Yerel Yönetim İhtiyaçları Fuarı kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden itfaiye yöneticilerinin katılımı ile Binaların Yangın Güvenliği Çalıştayı ve Semineri düzenledi.

Seminere katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yerel yönetimin aşkla şevkle yapıldığını belirterek, "En iyi bilen siz olun, ilk bilen olun. Sormak çok önemlidir. Bilgi bir hazine ise bilgi onun anahtarıdır. Soran olmak güzeldir ama sorulan olmak ondan çok daha güzeldir. İtfaiyecilikte ekip çok önemlidir. Onun için birbirimizin ışığını tutuşturan mumlar gibi olmalıyız" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın belediyecilik açısından misyonu olan, Yeni Büyükşehir Yasasında laboratuvar olarak görülebilecek bir şehir olduğunu belirterek, bu noktada yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Belediye yöneticileri gelişime açık olursa, çok dinlerler az konuşurlarsa çok büyük hizmetlere vesile olabileceğini belirten Başkan Akyürek, "Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Deneyim paylaşımı çok önemli. Bir araya geldiğimizde mutlaka bunu hayata geçirelim" dedi.

İlçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Genel Başkanı, Tüm İtfaiyeciler Derneği Genel Sekreteri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici ve farklı şehirlerden itfaiye yöneticilerinin katıldığı seminerde Türkiye Yangından Korunma Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kozacı, Türkiye Yangın Güvenlik Sistemi Yapılanması konusunu anlattı.

Çalıştayda yönetmelikteki maddeler ele alındı

Seminerin ardından gerçekleşen çalıştayda ise, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Demirel, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi Başkanı Korhan Işıkel, TÜYAK Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kozacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedat Altıntaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Şube Müdürü Melek Kural, Makine Mühendisi Harun Erpolat, binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte yer alan maddelerin revize edilmesi konusunda görüşlerini bildirdiler.

(İHA-FM-Y)



12.05.2017 18:47:34 TSI

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