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Bölgenin gözü Urartu'ya emanet

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:39
Bölgenin gözü Urartu'ya emanet
Bölgenin gözü Urartu'ya emanet
- Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baran Bari İlhan:
- "Bu bölgede, bu olanakları sunabilen tek kuruluşuz"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'da verdiği A sınıfı hizmet kalitesi ile adından söz ettiren Urartu Göz Merkezi, özellikle laser konusunda Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan birçok ile de hizmet veriyor.
13 yıllık tecrübe ve uzman kadrosu ile göze dair birçok ilke imza atan Urartu Göz Merkezi, ayrıca her yaş grubuna gözlüksüz yaşam alternatifleri de sunmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Urartu Göz Merkezi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baran Bari İlhan, göze dair birçok teknolojik yeniliği bölgeye taşıdıklarını belirterek, "Hastalarımızda çok önemli bir problem olmadıkça, her yaş dönemine ait gözlüksüz alternatifler sunmaktayız. Van, Hakkâri, Bitlis, Muş ve Ağrı illerinden Diyarbakır ve Erzurum illerine kadar tüm bölgede bu anlamdaki ihtiyacı ciddi anlamda karşılamaktayız" dedi.

"Gençler Excimer Laser ile gözlüklerinden kurtuluyor"
Gençlerin Excimer Laser (göz çizdirme) ile gözlüklerden kurtulabildiğini ifade eden Op. Dr. Baran Bari İlhan, "Genç hastalarımızdan gözü uygun olanlar, burada başarılı bir şekilde uyguladığımız Excimer Laser ile gözlüklerinden kurtulabilmektedirler. Excimer Laserde klasik yöntemlerin dışında No Touch (göze dokunmadan) teknolojisi ile dakikanın altında bu işlem yapılmaktadır. Merkezimizde bunların yanı sıra geçmişte aciz kaldığımız Keratokonus dediğimiz ilerleyici hastalık noktasında da uygun gözlerde hastalığın ilerleyişini durdurup, aynı seansta ve aynı gün PRK dediğimiz yöntemle birlikte kombine yaparak hem hastalığın ilerleyişini durdurup hem de gözlük ya da lense gerek kalmadan görmelerini artırıcı tedaviler uygulayabilmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Tek lensle uzak, yakın ve orta mesafeleri görme imkânı"
Burada Multifokal göz içi lenslerle yaşı ilerleyen hastalarda yakın ve uzak gözlüğüne de son verdiklerini ifade eden Op. Dr. İlhan, "Yaşı ilerleyen hastalarımızdan yakın ve uzak gözlüklerini bir arada kullanan ve kataraktı olanlarda yakın uzak gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmak için Multifokal diye tabir edilen akıllı lenslerle yakın orta ve uzak mesafeleri tek lensle görme olanakları sağlıyoruz" diye konuştu.

"Hem tecrübeye hem de donanıma sahibiz"
Teknolojinin tüm imkânlarını bölgede sunmaya çalıştıklarını anlatan İlhan, "Teknolojinin bizlere sunduğu bütün imkânları bölge halkının hizmetine sunmaktayız. Bizler ekip olarak hem tecrübeye hem de donanıma sahibiz. Bu anlamda da bölgemizde göze dair bu donanıma sahip özeldeki tek kuruluşuz. 5 göz uzmanı ve bir anestezi uzmanımızla 13 yıldır burada A grubu hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı.
(MD-MSA-Y)

12.05.2017 18:48:59 TSI
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