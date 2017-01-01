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SAÜ Kampüste dumansız hava sahası

12 Mayıs 2017 Cuma, 18:42
SAÜ Kampüste dumansız hava sahası
SAÜ Kampüste dumansız hava sahası

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Yeşilay Topluluğu tarafından kampüste belirli noktalarda dumansız hava sahası oluşturuluyor.
SAÜ Genç Yeşilay Topluluğunca hazırlanan "Dumansız Hava Sahası" projesi, Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde pasif içiciliği engellemeyi ve insan sağlığını korumayı amaçlıyor. Kanunun uygulanabilirliğini sağlamayı, pasif içiciliği engellemeyi, farkındalığı arttırmayı ve dumansız hava sahasının fiziki sınırlarını belirlemeyi hedefleyen proje kapsamında, binaların giriş ve çıkışlarına genelgede belirtilen esaslarda sarı renkte yol çizgi boyasıyla kare oluşturacak şekilde şeritler çekilecek. Bu şeritlerin içerisine 'sigara içilmez' logosu uygulanacak ve bilgilendirici uyarı levhası binaya asılacak. Hedef kitlesini öğrencilerin, akademik ve idari personelin oluşturduğu proje için topluluk gönüllülerinden oluşan ekip, SAÜ Esentepe Kampüsünün tüm fakülte ve idari binalarında saha çalışmasına başladı.
11 Mayıs Perşembe günü Fen Edebiyat Fakültesi A Blokta başlayan ve kampüsün tamamında çalışmalar tamamlanana kadar sürecek olan projeyle ilgili gelişmelere, sosyal medyadan #ArtıkRahatNefesAlacağız hashtagi ile ulaşılabilecek.
(BCT-İÇ)

12.05.2017 18:51:44 TSI
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