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Haliliye Belediyesinden "Bayrak" açıklaması



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi bazı gazete ve haber sitelerinde çıkan "İlçedeki esnafa bayrak asma zorunluluğu getirildiği" iddialarını yazılı açıklama ile cevap verdi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haliliye Belediye Meclisi 2017 Mayıs Ayı Olağan Toplantıları 2'nci Birleşiminde "Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğine bazı maddeler eklenmek suretiyle Belediye Meclisinde yeniden görüşülmesi" maddesi meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edilen maddeye istinaden, "Milli Bayramlarda bayrak asmak, kirli ve yırtık bayrak asmamak" ile ilgili alınan karar yasal olup, bu durum yasalarla da ifade edilmiştir.

17 Mart 1985 tarihli 18697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Bayrağı Tüzüğünün "Bayrağın Çekilmesine ve İndirilmesine Dair Esaslar" bölümünün 11'inci Maddesinde 'Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde Bayrak çekilecek' yerler belirlenmiştir. Tüzüğe göre, "Tören düzenlenen alanlar ile yönetmelik veya yönergelerde belirlenen tören alanları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi parti merkez, il ve ilçe teşkilatları, fabrikalar, işletmeler" bayrak asması gereken zorunlu yerlerdir. 11 Nisan 2007 tarihli 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta yönetmeliğinin "Görev, yetki ve sorumluluk" bölümünün 10'uncu Maddesinin 'a' bendi 5'inci fıkrasında 'Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak' şeklinde esnafın bayrak asmasının zorunlu halde olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, bin 397 belediyenin büyük bir çoğunluğunda "Milli bayramlarda bayrak asılması" ile ilgili maddeler Belediye Zabıta yönetmeliklerinde vardır. Çeşitli siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlıkların da Zabıta Yönetmeliklerinde "bayrak asılması" ile ilgili maddelerin yer aldığı görülebilir. Bu belediyelere bazı örnekler ise, Alanya Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesidir" denildi.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 19:00:19 TSI

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