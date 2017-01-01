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Sağlık için yürüdüler

12 Mayıs 2017 Cuma, 19:03
Sağlık için yürüdüler
Sağlık için yürüdüler

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da 200 öğrenci sağlık için yürüdü.
Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi, Zümrütevler Mahalle Muhtarlığı, Mümin Gençoğlu İlkokulu Aile Birliği tarafından düzenlenen yürüyüşe 200'e yakın öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Ellerindeki pankartlarla yaklaşık 1 saat Kurtbasan Caddesi ve Çiçek Caddesi'nde yürüyen öğrenciler vatandaşları sağlıklı olmaya teşvik etti. Yürüyüş sonunda sağlıklı hayat aracında bilgilendirme yapıldı. Katılanlara sağlıkla ilgili dergi ve broşürler dağıtıldı. Yürüyüşü organize eden kişiler katılanlara teşekkür etti.
(AÇ-MŞ)

12.05.2017 19:12:10 TSI
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