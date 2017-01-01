YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sağlık için yürüdüler

Sağlık için yürüdüler



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da 200 öğrenci sağlık için yürüdü.

Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi, Zümrütevler Mahalle Muhtarlığı, Mümin Gençoğlu İlkokulu Aile Birliği tarafından düzenlenen yürüyüşe 200'e yakın öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Ellerindeki pankartlarla yaklaşık 1 saat Kurtbasan Caddesi ve Çiçek Caddesi'nde yürüyen öğrenciler vatandaşları sağlıklı olmaya teşvik etti. Yürüyüş sonunda sağlıklı hayat aracında bilgilendirme yapıldı. Katılanlara sağlıkla ilgili dergi ve broşürler dağıtıldı. Yürüyüşü organize eden kişiler katılanlara teşekkür etti.

(AÇ-MŞ)



12.05.2017 19:12:10 TSI

NNNN

