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Van'da dünya göçmen kuşlar günü



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Van İl Şube Müdürlüğü tarafından "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" nedeniyle Erçek Gölü'nde bazı etkinlikler yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü, "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında YYÜ Biyoloji Bölümü öğrencileri ile Karagündüz Ortaokulu öğrencilerine yüzlerce kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü Havzası'na uygulamalı bilgiler verdi. Burada teleskop ve dürbünle öğrencilere kuş gözlemi yaptırarak havzada yaşayan göçmen kuşlar hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşların yaşam ve beslenme alanlarını tanıtarak broşür dağıttı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Mustafa Şentürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Avcil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürü Yunus Bakıcı, müdürlük personeli, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)



12.05.2017 19:27:02 TSI

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