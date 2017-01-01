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Bendimahi ve Çelebibağı sulak alan yönetim planı eğitim toplantısı başladı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bendimahi ve Çelebibağı sulak alan yönetim planı eğitim toplantısı başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Van İl Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği "Bendimahi Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi Yönetim Planlanması" ve "Çelebibağı Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi Yönetim Planlanması" projeleri kapsamında 10-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında 6 gün sürecek olan eğitim toplantısı başladı. Toplantıya Orman ve Su İşleri 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Avcil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Serhan Çağırankaya, Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatma Nisa Erimez, Van İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Van İl Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteği ve proje yüklenicisi Ekoiz çevrenin organizasyonu ile başladı.

(EKİP-ŞAK-Y)



12.05.2017 19:38:28 TSI

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