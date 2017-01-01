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Van'da Avni Anıl konseri

12 Mayıs 2017 Cuma, 19:35
Van'da Avni Anıl konseri
Van'da Avni Anıl konseri

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'da uzun yıllardır birçok konser ve sosyal sorumluluk projesi yürüten Van Türk Musıki Derneği, büyük bestekarlardan merhum Avni Anıl'ı, Şef Ekrem Altıntaş yönetiminde düzenleyecekleri konserde eserleri ile anacak.
Van'da 1993 yılından bugüne Van'a ve Vanlılara doyumsuz müzik ziyafeti yaşatan Van Türk Musıki Derneği usta bestekarları anmaya devam ediyor geçtiğimiz dönemlerde de bir çok büyük bestekarın eserleri ile düzenledikleri konserlere bir yenisini ekleyerek sanat severler ile buluşuyor. 17 Mayıs çarşamba günü saat 20:00'da Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanat müziği severlere doyumsuz bir gece yaşatacaklar.
Koro şefi Ekrem Altıntaş; "Konserimizde usta bestekar Avni Anıl'ın hepsi bir birinden güzel ve özel eserlerini solo, koro çalışmalar ile sanatseverlerin beğenisine sunacağız, doyumsuz bir müzik ziyafeti sanat müziği severleri bekliyor olacak. Konserimiz 17 Mayıs çarşamba günü saat 20:00'da Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde gerçekleşecektir" dedi.
Avni Anıl kimdir;
23 Nisan 1928, İstanbul doğumlu olana Anıl 14 Haziran 2008'de İzmir'de hayatını kaybetmiştir. Türk sanat müziğinin usta bestekarlarındadır. Selimiye'deki Ondokuzuncu İlkokulu bitirdi, Paşakapısı Ortaokulu ve Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Askerlik sonrası Polis Enstitüsü'ne girdi. 1955 yılında polislikten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. Üç yıl Akşam gazetesinin sanat sayfasını yönetti. 1955-1967 yılları arasında İstanbul Radyosu'nun haber servisinde çalıştı. 1967 yılında "Anıl Yayın Ajansı"nı kurdu, Dünya gazetesinin sanat sayfasını yönetti. "Musıkî ve Nota" dergisini çıkardı. "Musıkî Sözlüğü" adı altında dört ciltlik eserinde müzik tarihi için önemli hatıralar yayımladı.
(EKİP-ŞAK-Y)

12.05.2017 19:44:31 TSI
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