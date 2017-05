YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Güvençer Anneler Gününü kutladı Soma'yı andı

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Soma maden faciasının 3'üncü yılını anarken Anneler Gününü de yayımladığı mesajla kutladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciasının 3'üncü yıldönümü ve Anneler Günü dolayısıyla yazılı mesajlar yayımladı.



301 madenciyi andı

Vali Güvençer Soma maden faciasının 3'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazasının 3'üncü yıldönümünde o günkü acıları yeniden yaşıyoruz. İlimizi olduğu kadar tüm ülkemizi yasa boğan maden kazası şehitlerinin acısını yaşayan milletimiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, Devletimizin maddi manevi desteği yanında acılı ailelerin yaralarını sarmak için seferber olmuştur. Şehit yakınlarının emaneti olan eşleri ve çocuklarının devletimiz de milletimiz de her zaman yanında olmaya devam edecektir. Bu tür acı olayların yeniden yaşanmaması temennisiyle, alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken şehit olan 301 madencimizi rahmetle anıyor, geride kalan yakınlarına sabır diliyorum."



Anneler Gününü de unutmadı

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla da bir mesaj yayımlayan Vali Güvençer mesajında, "Annelerimiz, bizlere gösterdikleri sonsuz sevgi, sabır ve fedakarlıkla, yaşantımızdaki en güvenli sığınak ve sıcacık sevgileriyle hayatımızın her anında yanımızda olan en değerli varlıklarımızdır. Karşılıksız sevgi, hoşgörü ve özverinin eşsiz timsali olan annelerimizin üzerimizdeki emeklerinin ne denli büyük olduğu herkesin bildiği bir gerçektir. Büyük bir özveri ve çaba ile bizleri geleceğe hazırlayan, koruyup kollayan ve sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu nedenle de onları yalnızca Anneler Gününde değil, her gün hatırlayarak, annelerimize hak ettikleri değeri her zaman göstermeliyiz. Onları mutlu etmek, her an yanlarında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olarak emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, annelerimize verebileceğimiz en değerli hediyeler olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, bütün annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutluyor, fedakar emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

