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Ceylanpınarlı kadınlar hünerlerini sergiledi

12 Mayıs 2017 Cuma, 20:06
Ceylanpınarlı kadınlar hünerlerini sergiledi
Ceylanpınarlı kadınlar hünerlerini sergiledi

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Kadın Destek Merkezi kursiyeri kadınlar hünerlerini sergiledi.
Aile Kadın Destek Merkezi tarafından düzenlenen sergiye ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. İlçe belediyesine ait gençlik parkında düzenlenen kermeste, yiyecek ve içeceklerin dışında biçki nakış ürünleri ve çeşitli el işlemeli ürünler sergilendi. Serginin 3 süreceğini ifade eden Aile Kadın Destek Merkezi koordinatörü Fatma Kengerli, kendilerini her türlü yardımı sağlayan ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe'ye teşekkür etti.
(UK-SD-Y)

12.05.2017 20:15:29 TSI
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