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Engelliler askerlik yemini edip bahriyeli oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 21:55
Engelliler askerlik yemini edip bahriyeli oldu

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Karadeniz Bölge Komutanlığında düzenlenen törende engelliler askerlik yemini edip, bir günlüğüne bahriyeli oldu.
Engelliler Haftası'nda engelliler 1 günlük temsili askerlik yaptı. Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığındaki törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli aileleri ile askeri ve sivil vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ilke başlayan törende 27 engelli genç yemin etti.
Engelli gençler adına törende konuşma yapan Deniz Piyade Er Aziz Kaymaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt çapında yapmış olduğu temsili askerlik uygulamasını büyük bir memnuniyet ve heyecan içinde karşıladıklarını söyledi. Kaymaz, "Bugün burada yapılan askerlik uygulaması ile mevcut engel durumu nedeniyle askerlik yapamayan, ancak askerlik yapma özlemi çeken bizleri onurlandırdınız. Kutsiyeti büyük olan şerefli üniformayı giymek, içilen bu kutsal yemine tüm kalbimizle ortak olmak bizler için en büyük şeref ve bundan sonraki hayatımızda anlatabileceğimiz en güzel anı olmuştur. Temsili askerlik uygulamasının önemini ve bizleri ne kadar mutlu ettiğini bir kez daha vurgulayarak, şahsım ve diğer silah arkadaşlarım adına sizlere 'sağol' demek istiyorum" dedi.
Törende Deniz Piyade Er İbrahim Er tarafından salonda hazırlanan yaş kütüğüne engelliler adına plaket çakıldı.
Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, vatan evlatlarının asker ocağına gelerek millete bahriyeli olarak hizmete hazır olduğunu gösterdiğini söyledi. Manioğlu, "Engelli evlatlarımızın askerlik vazifesine katkı vermeleri yönü ile de müstesna bir uygulamadır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün garnizonlarında bahse konu askerlik uygulaması icra edilmektedir. Bugün icra ettiğimiz program çerçevesinde evlatlarımızın, bahriyemizin askerlik ortamında mesai yaparak, günlük yaşamımıza ilişkin gözlem yapmalarını ve bireysel tecrübe kazanmalarını hedefledik. Değerli aile bireylerinin evlatlarının askerlik vazifeleri esnasında yanlarında bulunmalarını ve onları izlemelerini sağlamaya gayret ettik" diye konuştu.
Törene katılan engelli gençler bir ellerini silahlarının üstüne, bir ellerini arkadaşlarının omzuna koyarak askerlik yemini etti. Yemin töreni sonrası engelli gençlere terhis belgeleri Kaymakam Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından takdim edildi. Engelli aileleri ise çocuklarının bir günde olsa askerlik görevini yapmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Karadeniz Bölge Komutanlığında temsili olarak bir günlük askerlik yapan engelliler, törenin ardından aileleri ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
(VK-Y)

12.05.2017 22:04:01 TSI
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