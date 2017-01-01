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Asker olmanın heyecanını yaşadılar

12 Mayıs 2017 Cuma, 22:30
Asker olmanın heyecanını yaşadılar
Asker olmanın heyecanını yaşadılar

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Genelkurmay Başkanlığınca her yıl "Engelliler Haftası" dolayısıyla yapılan 'temsili askerlik' uygulaması kapsamında, engelliler askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.
Kütahya'da 38 engelli vatandaş temsili askerlik eğitimi alarak, yemin etti.
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Ahmet H. Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Bülent Keskin, İl Emniyet Müdür Vekili Akın Akkaya, askeri erkan ile engelli vatandaşların aileleri katıldı.
Tören, Sancak Kıtasının yerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşayan Hava Piyade Er Mustafa Umut Tüfek yaş kütüğüne plaket çaktı, engelliler adına konuşmayı Hava Piyade Er Hasan Kaya yaptı.
Kaya, "Bugüne kadar dedelerimizden, babalarımızdan ve ağabeylerimizden devam eden bu kutsal nöbeti bir günlük dahi olsa devraldık. Bir günlüğüne askerlik yapsak da bu nöbeti sadakat ve şerefle hayatımızın sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
Daha sonra yemin törenine geçildi. 38 engelli genç Türk Bayrağı ve silah üzerine el koyarak yemin etti.
Vatani görevlerini başarıyla tamamlayan engelli askerlerin terhis belgeleri ise Vali Ahmet H. Nayir ile beraberindeki protokol üyeleri tarafından verildi. (EFE)

12.05.2017 22:39:46 TSI
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