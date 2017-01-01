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NCR'de Hemşireler Günü coşkusu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - 12 Mayıs Hemşireler günü NCR İnternational Hospital'de coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Etkinliğe Hastane Başhekimi Uz. İdris Yıldırım da katıldı.

Hastane Kurumsal Pazarlama Birimi tarafından Hemşireler günü nedeniyle yemek salonunda kokteyl düzenlendi. Etkinlikte hemşireler günü pastası Başhekim İdris Yıldırım, Başhemşire Selma İğneler ve diğer hemşirelerle birlikte kesti. Başhekim İdris Yıldırım fedakarca görevini icra eden tüm hemşirelerin gününü kutladığını belirterek yaptıkları hizmetlerden ötürü hastane adına kendilerine teşekkür etti. Günün anısına tüm hemşireler adına Başhemşire Selma İğneler'e çiçek ve bir tablo hediye edildi. Pasta kesimi ve kokteylin ardından hastanenin farklı bölümlerinde görev yapan hemşireler görevleri başında ziyaret edilerek Hemşireler Günü kutlandı.

(SD-Y)



13.05.2017 00:18:16 TSI

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