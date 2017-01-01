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Kuşadası'nda 'Soma' fotoğraf sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, fotoğraf sanatçısı Gündüz Akagündüz'ün "Soma" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Gündüz Akagündüz'ün, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da meydana gelen maden kazasının ardından çektiği 30 fotoğraftan oluşan "Soma" isimli sergi, İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Hakan Turhan ve çok sayıda Kuşadalı sanatseverin katıldığı serginin açılışında, kazanın görüntülerinden oluşan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sergilenen fotoğrafların belge niteliği taşıdığını belirten Akagündüz, iş güvenliği ve işçi sağlığına çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan sergi, 14 Mayıs tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.

(ZH-MB-Y)



13.05.2017 07:58:36 TSI

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