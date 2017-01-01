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Hemşirelik Haftası Kutlaması

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:10
Hemşirelik Haftası Kutlaması
Hemşirelik Haftası Kutlaması
- SANKO Üniversitesi ve Sani Konkukoğlu Hastanesinde görevli hemşireler adına SANMED ormanına ağaç dikildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Hastanesi'nde, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında hemşireler adına SAN MED Ormanında ağaç dikimi gerçekleştirildi.
SANKO Üniversitesinde düzenlenen törende, Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi'de görev yapan akademisyenlere sertifikalarını takdim ederek, başarılarının devamını diledi. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde düzenlenen törende ise Genel Müdür Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz tarafından bütün hemşirelerin hemşirelik haftası kutlanarak sertifikaları takdim edildi.
Sanko Üniversitesi
2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp ve Hemşirelik alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi
Sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen ve dünya standartlarında hizmet verilen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.
(SD-Y)

13.05.2017 08:19:29 TSI
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