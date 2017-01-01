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Annelerin hediyesi Sanko Park'tan

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:14
Annelerin hediyesi Sanko Park'tan
Annelerin hediyesi Sanko Park'tan

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Sanko Park'ta 13-14 Mayıs tarihlerinde tek seferde minimum 100 TL tutarında alışveriş yapan herkes, Anneler Günü'ne özel sürpriz hediyeler kazanacak.
Sürpriz hediyelerin, Sanko Park'ta bulunan Madame Coco, Bernardo, Karaca, English Home gibi annelerin en sevdiği markalardan özenle seçildiği bu kampanya 13-14 Mayıs tarihleri arasında 12.00 - 20.00 saatleri arasında devam edecek.
Sanko Park
Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.
Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park'ın marka karmasında ünlü markaların isimleri bulunuyor. Aylık ortalama bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.
(SD-Y)

13.05.2017 08:23:49 TSI
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