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GKV'den TEOG'ta 31 birincilik

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:23
GKV'den TEOG'ta 31 birincilik
GKV'den TEOG'ta 31 birincilik
- Sınavın bireysel ve kitlesel başarı rekoru GKV'nin oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ikinci TEOG sonuçlarına gören Gaziantep rekoru GKV Özel Okullarına ait oldu. 120 sorunun sorulduğu sınavda 31 öğrenci bütün soruları doğru cevaplandırarak birinci oldu
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen GKV Özel Liseleri tanıtım toplantısında velilere liseler ve uygulanan programlar tanıtıldı. TEOG sonuçlarını değerlendiren GKV Özel Ortaokulu Müdürü Nadir Gürsel sınav sonuçlarının azimli ve gayretli çalışmalar soncu elde edildiğini ifade ederek başarılı öğrenciler ile velilerini kutladı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen 2. TEOG sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısının 31 olduğuna da dikkat çeken Gürsel sınava giren toplam öğrenci sayısının 137 olduğunu kaydetti. 120 sorunun sorulduğu sınavda GKV özel Ortaokulu öğrencilerinin net ortalamasının ise 113 olduğunu anlatan Gürsel, "Bireysel başarılarımız yanında önemli olan kitlesel olarak da elde edilen rekor başarıdır. 31 öğrencimizin bütün soruları doğru bildiği 2. TEOG sonuçları aynı zamanda rekor düzeyde kitlesel başarıya imza atılmasını da sağlamıştır. 120 sorunun bulunduğu sınava 137 öğrencimiz girmiş ve bütün öğrencilerimizin ortak net ortalaması 113 olmuştur. Diğer taraftan 1. TEOG ve 2, TEOG sınavlarında soruları doğru yanıtlayan öğrenci sayımız 3 olup 6-7 ve 8. Not ortalaması 100 tam puan olan bir öğrencimizde Türkiye birincisi olmuştur. Elde edilen bu sonuçlar köklü bir kurumun öğrencilerin bireysel ve kitlesel başarı elde etmesindeki oynadığı önemli rolün göstergesidir. GKV Özel Ortaokulundan bu yıl mezun olacak olan öğrencilerimizin akademik kariyerlerini GKV Özel Liselerinde gerçekleştireceklerine inanıyor, başarıda büyük desteklerini gördüğümüz velilerimiz başta olmak üzere, öğrencilerimiz ve onların eğitimini üstlenen öğretmenlerimiz ve idarecilerimizi yürekten kutluyorum" dedi.
Öğrenci velilerine yönelik düzenlenen söyleşide GKV Özel Liseleri bünyesindeki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Özel Cemil Alevli Kolejinin de tanıtımı gerçekleştirildi. Söyleşiye katılan veliler, okulun büyük bir aile olduğunu belirterek, elde edilen başarıların devamı için öğrencilerinin GKV Özel Liselerine devam edeceğini ifade etti.
(SD-Y)

13.05.2017 08:33:28 TSI
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