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Vali İsmail Çataklı'nın Anneler Günü Mesajı



KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, yayımladığı mesajla Anneler gününü kutladı

Vali Çataklı, kutlama mesajında, "Aile hayatının birleştirici unsuru olan, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş annelerimiz, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsalidir. Sevgili Peygamberimizin, 'Cennet, annelerin ayaklarının altındadır' sözü dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Annelerimiz sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem de öğretmenidir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet edilse azdır. Anneler Günü'nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağı inancıyla, başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş anneler olmak üzere, annem ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(MAD-SD-Y)Y)



13.05.2017 08:34:55 TSI

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