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Sarıgöl şehitlerini ölümsüzleştirdi



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehitler Meydanı'nın açılış törenine katıldı. Hain terör örgütlerine karşı operasyonlarda şehit düşen Sarıgöllü kahramanların isimlerinin yer aldığı anıtların bulunduğu meydanın açılış töreninde konuşan Başkan Ergün, tüm şehitleri rahmetle andı.

Sarıgöl Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehitler Meydanı'nın açılışı törenle gerçekleşti.



"Ruhları şad olsun"

Nihal Atsız'ın "İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için." Dörtlüğüyle konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Sarıgöl Belediyemiz tarafından ilçemize yapılan şehitlik anıtında, bu toprakları savunmak için gözlerini kırpmadan canlarını vermiş kahraman evlatlarımızın adı uzun yıllar yaşayacak. Bu pırıl pırıl parlayan ay-yıldızı kanlarıyla süsleyen kahraman evlatlarımızın cefakar ve fedakar aileleri de burada. Sizler evlatlarınızı bu vatanın bağrına, Türk Milletinin yüreklerine gömdünüz. Hepinizin ellerinden, yüreklerinden öpüyorum. Bakara Suresi 154'üncü ayette Cenab-ı Allah bizzat, biz aciz kullarına "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz." buyuruyor. Bu ayet-i kerime, şehitlere 'ölü' dememizi yasaklamakta ve onların ölü olmadıklarını açıkça beyan etmekte. Ahmet Şılak, Ali Suyabatmaz, Bekir Boğa, Esin Akay, Fevzi Tekeş, Haşim Dirik, Muammer Kara, Muhammet Şahin ve Mustafa Karınca. Onların nezdinde tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimize cennette komşu olurlar inşallah. Bu duygularla Sarıgöl Belediyemizin değerli Başkanına ve ekibine, böylesi bir anıtı ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.



Başkan Ergün şehit aileleriyle buluştu

Duygusal anların yaşandığı açılış töreninde, konuşmaların ardından şehit ailelerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından, günün anısına binaen hediyeler takdim edildi. Törenin ardından şehit aileleriyle tek tek tokalaşan ve sohbet eden Başkan Ergün, acılı ailelerin kederlerine ortak oldu. Türk milletinin özgür bir şekilde gezebilmesinin, yaşayabilmesinin teminatının kahraman Mehmetçik ve polisler olduğunu belirten Başkan Ergün, görevi başındaki tüm asker ve polislerin Allah'a emanet olmasını diledi. Şehit aileleri ve vatandaşlar da, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesine teşekkür etti.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, eşi Nevra Selçuk, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Kula Belediye Başkan Vekili Vedat Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran, Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, başkan danışmanları, daire başkanları, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, meclis üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

(SC-Y)



13.05.2017 08:51:37 TSI

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