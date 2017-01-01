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Ak Parti Van Milletvekili Kayatürk'ten anneler günü mesajı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:46
Ak Parti Van Milletvekili Kayatürk'ten anneler günü mesajı
Ak Parti Van Milletvekili Kayatürk'ten anneler günü mesajı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kayatürk mesajında, "Beslemeyi, sadakati, cesareti, büyütmeyi, sabır göstermeyi, hoşgörü ve sevgiyi tek bir çatı altında buluşturmayı karşılıksız başarabilen varlık annelerimizdir. Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka hiçbir değer yoktur. Fedakâr annelerimizi sadece bugünle sınırlı bir şekilde hatırlamanın onlara yapılacak en büyük hata olacağı düşüncesinden hareketle, onlara yılın her gününde hak ettikleri saygı, iltifat, sevgi ve güler yüz fazlasıyla gösterilerek hayır duaları alınmalı, kırıcı, incitici tavır ve davranıştan mutlaka uzak durulmalıdır. Annelik gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen kadınlarımız, yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle dünyanın en kutsal vazifesini yerine getiren annelerimizin "Anneler Günü"nü kutluyor, bütün annelere sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.
(EKİP-ŞAK-Y)

13.05.2017 08:55:34 TSI
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