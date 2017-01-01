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Emrah ile Selvi aile çay bahçesi yeniden hizmete girdi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:51
Emrah ile Selvi aile çay bahçesi yeniden hizmete girdi
Emrah ile Selvi aile çay bahçesi yeniden hizmete girdi

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş Belediyesi tarafından onarımı yapılan Emrah ile Selvi çay bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
16. yüzyılın sonu 17 yüzyılın başlarında Erciş'te yaşamış ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile sevgilisi Selvi'nin isminin ilçede yaşatılması amacıyla Erciş Belediyesi tarafından onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan sosyal tesis düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu. Vanyolu Caddesi üzerinde hizmete giren aile çay bahçesinin açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçedeki kurum ve daire amirleri, sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, hayata geçirilecek olan projelerle Erciş'in daha modern ve yaşanabilir bir kent seviyesine geleceğini belirterek, "Burası daha önce ilçe halkının hizmetinde olan bir mekandı. İki ay süren bir yenileme sonucunda burayı ilçe halkına kazandırdık. Bu mekandaki amacımız ve konseptimiz, burayı ilçe merkezinde aileye hitap edecek bir mekan oluşturmak daha çok insanlar eşiyle çocuklarıyla gelsin istedik. Bahçenin arka tarafına ise çocuk parkı kurduk. Burayı belediyenin şirketi aracılığıyla işletmesi gerçekleşecek. Özel sektöre sunmadık, kendimiz doğrudan işleteceğiz.Bu arada eski hükümet konağımızın yerinde yapılan bir parkımız var. Bu parkı da inşallah eski belediye binasının arsası ile birleştirerek büyük bir çay bahçesine dönüştüreceğiz. Erciş'te insanlar çay içmediği bir yere pek oturmuyor. Bu park ve bahçemizde günü birlik ilçeye gelen köylü vatandaşlarımız, merkezden transit geçen insanlarımız için bir mekan olsun diye halka açık bir çay bahçesine dönüştüreceğiz'' dedi.
Cadde ve sokakların asfaltlanması ile ilgili ise çalışmalarının son aşamaya geldiğini ifade eden Kaymakam Yaşar, "Yolların yapımı ile ilgili ilçede bir su şebekesi çalışması var. Maalesef elimizi kolumuzu bağlayan bir çalışmaydı. Erciş'in kaderimidir nedir? Başta hastane ardından içme su şebekesini alan firmalar iflas ettiler. Sorun yaşadık ondan dolayı bir türlü bitmedi çalışmalar alt yapı çalışmaları. Bitmeden bizde asfalt çalışmalarına giremiyorduk. Firmanın teminat olayı biraz gerçekleşti, başka bir firmaya devir edildi. Pazartesi günü biz firmayla görüşeceğiz. Bir plan çerçevesinde asfalt çalışmalarına start vereceğiz. Vanyolu Caddesinde çok fazla bir sıkıntımız yok. Vanyolu Caddesi en çok tepki çeken yerimiz en çok ta kullanılan ana caddemiz. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Vanyolu Caddesinde asfaltlama çalışmasına başlayacağız. Devamı da gelecek, İlçe merkezinin tüm yollarını yeniden asfaltlayacağız. Erciş'i harabe, çukur görüntülerinden kurtaracağız" şeklinde konuştu.
(NÇ-ŞAK-Y)

13.05.2017 08:59:19 TSI
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