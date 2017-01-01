ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüksekova'da hemşireler günü kutlandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 08:56
Yüksekova'da hemşireler günü kutlandı
Yüksekova'da hemşireler günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi tarafından "12 Mayıs Hemşireler Günü" hemşireler ve hastane yönetiminin katılımıyla kutlandı.
Bir kafede düzenlenen kutlamaya Hakkari Kamu Hastaneler Genel Sekreteri Hakan Türk, Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Şen, Yüksekova Sağlık Hizmetleri Müdürü Beyan Bülbün, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yüksekova Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Beyan Bülbün, "Sağlık hizmeti insan oğlunun geçmişinden bugüne süre gelen temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir vazifedir. Sağlık çalışanları da bu kutsal vazifeyi ifa eden kişiler oldukları için önemleri gün geçtikçe artmış, vazgeçilmez bir meslek haline gelmiştir. Bizi diğer meslek grubundan ayıran en önemli faktör insan sağlığı ile uğraşmamızdır. Sağlık hizmetleri bir ekip hizmetidir. Bizler sağlık ekiplerinin temel taşlarını oluşturuyoruz bu zor şartlarda göstermiş olduğunuz özverli ve fedakar çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.
Günün anlam ve önemine değinen Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Şen, "Sağlık bir ekip işi sizlere düşüyor, hastalarla sizler uğarışıyorsunuz. Sizlerin emeği çok, hepinizin günü kutlu olsun" dedi.
Program daha sonra canlı müzikle gecenin geç saatlerine kadar devem etti.
(ÖO-ŞAK-Y)

13.05.2017 09:06:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün &quot;mahrem imam&quot; soruşturması
YEREL

FETÖ'NÜN "MAHREM İMAM" SORUŞTURMASI
ASP Genel Müdürü Güven'in Hakkari ziyareti
YEREL

ASP GENEL MÜDÜRÜ GÜVEN'İN HAKKARİ ZİYARETİ
Hakkari polisi öğrencilerle fidan dikti
YEREL

HAKKARİ POLİSİ ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ
Hakkari'de &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

HAKKARİ'DE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Hakkari'de Hemşireler Günü etkinliği
YEREL

HAKKARİ'DE HEMŞİRELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Hakkari Müftülüğü işitme engellileri unutmadı
YEREL

HAKKARİ MÜFTÜLÜĞÜ İŞİTME ENGELLİLERİ UNUTMADI
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Engellilerle kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

ENGELLİLERLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Hakkari'de hemşirelere karanfil dağıtıldı
YEREL

HAKKARİ'DE HEMŞİRELERE KARANFİL DAĞITILDI
Yüksekova'da fotoğraf sergisi ve sertifika töreni
YEREL

YÜKSEKOVA'DA FOTOĞRAF SERGİSİ VE SERTİFİKA TÖRENİ
Genel Müdür Güven'den engellilere ziyaret
YEREL

GENEL MÜDÜR GÜVEN'DEN ENGELLİLERE ZİYARET
Hakkari'ye 3 yeni ambulans
YEREL

HAKKARİ'YE 3 YENİ AMBULANS
Esendere Belediyesi 2 bin 650 fidan dağıttı
YEREL

ESENDERE BELEDİYESİ 2 BİN 650 FİDAN DAĞITTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünya çapında israfın fotoğrafı!
DÜNYA

DÜNYA ÇAPINDA İSRAFIN FOTOĞRAFI!

1
  • 2 Kuzey Kore, BM üyesi 192 ülkenin temsilciliklerine mektup gönderdi!
  • 3 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...
  • 4 En BABA kader! Helal olsun...