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Muratpaşa Belediyesi'nden anneleri sevindiren eğitim



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'yla (AÇEV) babalara çocuk bakamındaki rolü ve sorumluluğunun anlatıldığı kurslara başladı. İlk aşamada sadece Muratpaşa Belediyesi çalışanı babalara açık olan kurslarla daha demokratik ve daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amaçlanıyor.

AÇEV'le birlikte yürütülen projenin ilk bölümü sadece Muratpaşa Belediyesi çalışanı babalar dahil oldu. 15 baba, haftada 2 saat olmak üzere 10 hafta sürecek eğitimlere başladı. Kursların ardından sertifika sahibi de olacak babalara eğitimlerde çocuğun bakımında kendisinin de sorumlu olduğunun farkına varması hedefleniyor.

Bununla birlikte babaların demokratik iletişim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olup öğrendiklerin evde eşi ve çocuklarıyla yaşama geçirmesi, çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olup çocuğunun gelişim alanlarında bunu destekleyen davranışlar sergilenmesi de eğitimin amaçları arasında yer alıyor. Daha demokratik ve daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek vermeyi amaçlayan çalışma yeni eğitim öğretim yılında Muratpaşa Belediyesi'nin bugün sayıları 4 olan kreşlerinde de uygulanmaya başlanacak. 3 - 6 yaş arasında çocukları olan babalar, gönüllülük esasına bağlı olarak programa katılacak.

(AA-



13.05.2017 09:20:05 TSI

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