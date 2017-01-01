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Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dan Öğrencilere Yerel Yönetimler Dersi



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Sosyal Bilgiler dersi, Yerel Yönetimler konusu kapsamında belediyeyi ziyaret eden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan şehre kazandırdığı yatırımlardan bahsederken Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki park alanının Niğde'nin en büyük ve en güzel parkı olacağını söyledi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Yerel Yönetimler konusuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı makamında ziyaret etti. Yerel yönetimlerle ilgili merak ettikleri her şeyi Belediye Başkanı Akdoğan'a yönelttikleri sorularla öğrenen öğrenciler hem bilgi aldılar hemde belediye başkanıyla sohbet etme imkanı buldular.

Belediye Başkanı Akdoğan da minik öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilerin sorularına içtenlikle yanıt verdi.



Bir öğrencinin sorusu üzerine belediyenin şehre kazandırdığı yatırımlardan bahseden Akdoğan, "Bundan sonraki projemiz Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm Projesi'ni tamamlamak, İmamhatip Lisesi'nin olduğu yeri yıkıp orayı meydan haline getirmek, Niğde'yi Kayardı Tüneli'yle devlet hastanesine bağlamak bir diğeri ise şehrimizin muhtelif yerlerine 6 tane ayrı otopark yaparak şehrimizin otopark sorununa kısmen de olsa çözüm üretmek'' dedi.

'Engelli Vatandaşlarımızın Sorunlarını Büyük Ölçüde Çözmeye Çalışıyoruz'

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan engelli bireylerin ihtiyaçlarını giderme noktasında çaba sarf ettiklerini belirtti. Engelli vatandaşların şehrin neresinden olursa olsun akülü veya manuel tekerlekli sandalye kullanabilir belgesi getirdiğinde ücretsiz olarak tekerlekli sandalye verildiğini ayrıca engelli bireylerin kullandığı akülü araçların aküsü bittiğinde şarj edebilmeleri için şehrin farklı noktalarına şarj istasyonlarını kurulduğunun altını çizdi. Engelli bireylere istihdam kolaylığı sağladıklarını da söyleyen Akdoğan, "Bu çerçevede belediyemize ait kent ormanını Engelliler Derneği'ne verdik. Oradaki kantin ve kafeteryayı siz çalıştırın ve geliri de sizin olsun dedik. Biz engelli vatandaşlarımızın sorunlarını büyük ölçüde çözmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.



Bir öğrencinin çevre temizliği ile ilgili sorusu üzerine Akdoğan, göreve gelmeden önce belediyenin katı atık toplama tesisinin, tıbbi atık toplama sistemi ve ambalaj atıklarını ayrıştırma tesisinin olmadığına değindi. Başkan Akdoğan, "20 tane çöp kamyonumuz var, katı atık bertaraf tesisimiz, atıksu arıtma tesisimiz, tıbbi atık araçlarımız ve yol süpürme araçlarımız çalışıyor. Tıbbi atık toplama araçlarımızla hastanedeki ve sağlık ocaklarındaki atıkları ayrıca topluyor, sterilize ediyoruz. Bu atıkların tamamını 1000 derece sıcaklıkta yakarak imha ediyoruz. Artı şunu da yapıyoruz, Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden ayda yaklaşık 100 bin TL'lik metan gazından elektrik enerjisi üretiyoruz. Temizlik başlı başına bir proje. Belediyenin toplam çalışanının yüzde 25'i temizlik işlerinde çalışıyor. Bu konuya hem ciddi bütçe ayırıyoruz hem istihdam yapıyoruz hemde şehrimizin temizliğine çok önem veriyoruz. Belediye başkanı olduğumda belediyede tıbbi atık toplama sistemi yoktu, katı atık düzenli depolama sistemi yoktu vahşi depolama vardı. Bunlardan elektrik enerjisi elde etme tesislerimiz yoktu bunların hepsini biz 8 sene içerisinde yaptık ve çalışır hale getirdik'' şeklinde konuştu.



"Niğde'nin En Büyük Parkı Olacak"

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Niğde Belediyesi olarak şehri genelinde çok sayıda modern parklar ve çocuk oyun alanlarının olduğunu belirterek Efendibey Kentsel dönüşüm Projesi'nde Niğde'nin en büyük rekreasyon alanının yer alacağının altını çizdi. Akdoğan, "Efendibey Mahallesi kentsel Dönüşüm alanı içerisinde 250 dönümlük bir rekreasyon alanı yapılıyor. Burası Niğde'nin bugüne kadar yapılmış en büyük park alanı olacak. İnşallah seneye bitirilecek ve orayı da hizmete açacağız'' ifadelerini kullandı.

Belediyenin kültürel faaliyetlere de büyük önem verdiğini açıklayan Akdoğan Niğde Belediyesi'nin düzenlediği 2.Kitap Fuarı'nda; 100'ün üzerinde yazarın söyleşi, konferans ve imza günü yaptıklarını söyledi.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Akdoğan minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(YE-SK)



13.05.2017 09:20:11 TSI

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